Bir süredir teknik takipte olan dolandırıcı yakayı Banaz’da ele verdi. Banaz Kaymakamı Muzaffer Şahiner yaşlı çiftin parasını evlerinde kedilerine teslim etti. Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde Banaz ilçesinde yaşayan Hanife ve Halil Işık isimli yaşlı vatandaşların dolandırılmaya çalışılmasıyla meydana geldi. Uşak polisinin bir süredir teknik takibi aldığı zanlı son kurban olarak Banaz’da yaşayan yaşlı çifti seçti. Kandırdığı yaşlı çift parayı tam kendisine verirken polisin başarılı operasyonuyla dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcının Hanife teyzeden aldığı yaklaşık 36 bin TL’yi ise Banaz Kaymakamı ve protokol tekrar yaşlı çifte iade ettiler.

Olayın kahramanı Hanife teyze başından geçenleri şu şekilde anlattı; “Dün sabah saatlarinde her zamanki saatte kalktık günlük işlerimizi yaparken bir telefon geldi. Telefonu açtık tabi yakınlarımız var arıyorlar, ne bilelim bunların dolandırıcı olduklarını. Kendilerini savcı olarak tanıttılar. Telefonu hiç kapattırmadılar. Beni evden aşağıya indirdiler tabi ayaklarım bir öne iki geriye gidiyor. Ama ne bilemiyoruz inanıyoruz. Beni yavaş yavaş kendine doğru çekti. Tabi bu esnada yalnız mısın yanında kim var gibi sorular sordu. Sonra onu gördüm poşetin içindeki parayı ilk önce verdim sonra geri çektim ama siz devlete karşı mı geliyorsunuz deyince artık parayı verdim. Birden adamın üstüne çullandılar hemen bastırdılar. Onlar polis olduklarını söylediler ve beraberce karakola gittik. Orada ifademi aldılar. Olay böyle gerçekleşti.”

Aileyi ziyaret ederek paralarını geri iade eden Banaz Kaymakamı Muzaffer Şahiner’ de İHA muhabirine yaptığı açıklamada; “Ne kadar önlem alsak da maalesef iyi niyetli insanlarımızı bu tür dolandırıcılar kandırmaya devem ediyor. Nihayetinde Uşak polisi ve Banaz ilçe polisi başarılı bir şekilde, herkese musallat olan bu zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına almıştır. Temennimiz bu tür olayların bir daha yaşanmaması. Devletimiz, polisimiz ve savcılarımız asla vatandaşı arayarak para talep etmez. Bu tür konuların tekrar yaşanması durumunda tereddütsüz vatandaşlarımız 155 polis imdat hattını aramalı ve bu telefon dolandırıcılarına itibar etmemeli dedi.

Olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan Hanife teyzenin hasta eşi Halil Işık ise yaşadıkları olayı özetlerken gözyaşlarına boğuldu. Halil dede ise; “biz devletimizin üzerine kimseyi tanımayız. Ama bunlar bizi telaşeye sokup elimizi ayağımızı bir birbirine dolaştırıp kandırdılar. Çok şükür polisimiz suçluları yakalamış. Allah onlardan razı olsun.” Dedi.

Zanlı A. Demir ise Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bayram Keleş - Ertunç Öztürk