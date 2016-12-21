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Telefon dolandırıcısı otobüste saklanırken yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadını 50 bin lira dolandıran zanlı, polisin yaptığı operasyonla ilçeden kaçmak üzereyken saklandığı otobüste yakalandı.

Telefon dolandırıcısı otobüste saklanırken yakalandı

21 Aralık 2016 10:17

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde yaşayan M.D.'ye telefonla ulaşan B.C. (30), kendini polis olarak tanıttı. Kadına kimlik bilgilerinin bölücü terör örgütünün eline geçtiğini, yardım ve yataklık yapıldığını, bunu önlemek için gizli bir operasyon başlattıklarını belirten şahıs, operasyonun devamı için M.D.'nin para yatırması gerektiğini, paranın devlet güvencesinde olduğunu, operasyondan sonra paranın geri iade edileceğini söyleyerek yaşlı kadından para istedi. Dolandırıcıya inanan yaşlı kadın ise yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlarını şahsa verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise giderek durumu bildirdi. Kadının başvurusunun ardından konuyu Malkara İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri devraldı.
Asayiş ekipleri tarafından dolandırıcının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ilçe otogarındaki güvenlik görevlilerine de dolandırıcının eşkali bildirildi.

Dolandırıcıyı özel güvenlik görevlisi kadın yakalattı
Kısa süre sonra özel güvenlik görevlisi bir kadının gözünden kaçmayan dolandırıcı polise bildirildi. İhbarı alan polis ekipleri, otogara hareket etti. Dolandırıcı B.C. trafik ve asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, ziynet eşyaları M.D.’ye teslim edildi.
Dolandırıcı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: tekirdağ, telefon dolandırıcısı


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