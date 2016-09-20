Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Bahcelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar 48 yaşındaki Lütfiye K.'yi hem ev telefonundan hem de cep telefonundan arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ operasyonuna adının karıştığını ve evdeki altınların kuyumcudan alınan altınlar ile mukayese edeceklerini ve altınları daha sonra geri vereceklerini söyleyip eve gelecek olan polise altınları ve paraları vermesini istediler. Dolandırıcılar kadına içi altın dolu poşeti evin kapısını aralayıp eve gelecek polisin yüzüne bakmadan kapının aralığından teslim etmesi konusunda tembih ettiler. Dolandırıcılar kredi kartından 533 lira para çekip Lütfiye K.'yi dolandırırken eve giden sahte polis kapıyı açan kadından altınları istedi. Kadın poşeti uzatıp vermek isterken bir anda vazgeçip dolandırıcıya polis kimliğini sordu. Bu sırada her ikisi de poşeti çekiştirirken, kadın feryat edip yardım istedi. Dolandırıcı panikleyip kaçmak isterken Lütfiye K. kendisini merdivenlerde yakaladı ancak şahıs elinden kurutup kaçmayı başardı. Lütfiye K., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak altınları almaya Lütfiye K.'nin evine giden Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mahmut B.'yi (23) Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Mahmut B., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mahmut B., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muammer Ay

