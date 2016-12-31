Olay, merkez Kültür Mahallesi Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi A.K.,yolda yürüdüğü sırada önüne geçen 2 şüpheli cep telefonunu zorla gasp edip kaçtı. Üniversite öğrencisi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin E.A. ve V.Ö. olduğunu belirleyen polis iki şahsı da kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüphelilerin cep telefonunu sattığı ortaya çıktı. Cep telefonunu satın alan A.A.'yı da bulan polis hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yaptı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı