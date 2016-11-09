Hakkari Belediye Başkanlığı öncülüğünde bir firma tarafından şehrin değişik noktalarında başlatılan altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dağgöl Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar esnasında telefon ve internet hatlarının zarar görmesi üzerine yaklaşık üç gündür mahallede iletişimin olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Dağgöl Mahallesi sakinleri, “Mahallemizde çalışma var. Ancak yeteri kadar önlem alınmadığı için üç gündür ne telefonlar ne de internet çalışıyor. Bizi mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Arızanın ne zaman giderileceği konusunda ise ilgili kurum bize bilgi vermiş değil. Hatlarımızın acilen onarılmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.

Türk Telekom Hakkari İl Müdürlüğü yetkilileri ise, mahalledeki çalışmalar nedeniyle hatların koptuğunu ve yeniden arızayı gidermek için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirttiler.