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Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Başkent’te hırsız, özel bir kıyafet mağazasında, kasiyerin bir anlık kasadan uzaklaşmasından yaralanarak, kasa üzerindeki telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

15 Ocak 2018 15:21
Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Tıkla İzle

Hırsızlık, Ankara’da bulunan bir AVM içindeki özel kıyafet mağazasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağazada çalışan kasiyer bir an kasadan uzaklaşıyor. O sırada orada olan ve adeta kızın uzaklaşmasını bekleyen hırsız, kızın uzaklaşmasından yaralanarak kasaya yaklaştı. Hırsız, seri bir şekilde kasa üzerinde bulunan telefonu aldı ve oradan uzaklaştı. Mağaza sahibi ise iki kişi olduklarını iddia ederek, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak hırsızın yakalanması için yardım istedi.

Seyid Fatih Poyraz
 

Etiketler: telefon hırsızlığı

 

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