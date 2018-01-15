Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızlık, Ankara’da bulunan bir AVM içindeki özel kıyafet mağazasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağazada çalışan kasiyer bir an kasadan uzaklaşıyor. O sırada orada olan ve adeta kızın uzaklaşmasını bekleyen hırsız, kızın uzaklaşmasından yaralanarak kasaya yaklaştı. Hırsız, seri bir şekilde kasa üzerinde bulunan telefonu aldı ve oradan uzaklaştı. Mağaza sahibi ise iki kişi olduklarını iddia ederek, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak hırsızın yakalanması için yardım istedi.

Seyid Fatih Poyraz

