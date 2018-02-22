Telefon hırsızı kameralara böyle yakalandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağazaya müşteri kılığında gelen bir kişi etrafı kolaçan ederek reyonlarda kıyafet bakmaya başladı. Kasanın yanındaki cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca eline aldığı kıyafetle kamufle ettiği telefonu cebine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkan hırsız, kaçarak kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin mağazaya girerek kıyafet baktığı görülüyor. Hırsız daha sonra da eline bir kıyafet alıp kasanın üzerinde bulunan telefonu cebine koyup dükkandan çıkıyor.