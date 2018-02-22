Diğer
Kategoriler

Telefon hırsızı kameralara böyle yakalandı

Bayrampaşa'da bir mağazaya giren hırsız, eline aldığı kıyafetle kendini kamufle edip kasanın yanına duran telefonu çaldı. Pişkin hırsızın o anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefon hırsızı kameralara böyle yakalandı

22 Şubat 2018 09:12
Telefon hırsızı kameralara böyle yakalandı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mağazaya müşteri kılığında gelen bir kişi etrafı kolaçan ederek reyonlarda kıyafet bakmaya başladı. Kasanın yanındaki cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, etrafta kimsenin olmadığını anlayınca eline aldığı kıyafetle kamufle ettiği telefonu cebine koydu. Hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkan hırsız, kaçarak kayıplara karıştı.
Yaşanan o anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin mağazaya girerek kıyafet baktığı görülüyor. Hırsız daha sonra da eline bir kıyafet alıp kasanın üzerinde bulunan telefonu cebine koyup dükkandan çıkıyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç