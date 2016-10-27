Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim günü saat 14.50 sıralarında bir şahıs, Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında cep telefonu ile görüşen bir kişinin yanına gelerek telefonu zorla almaya çalıştı. Şahıs, cep telefonunu vermemesi üzerine 'Ver şunu artık seni öldürürüm' diyerek tehdit edip cep telefonu alarak kaçtı. Telefonu çalınan S.G., durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde kapkaç olayını gerçekleştirenin S.G.(36) olduğunu tespit etti. Operasyonla, Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi’nde yakalanan S.G. mahkeme tarafından 'Yağma' suçundan tutuklandı.

