Telefon kabloları kopunca dünyayla iletişimleri kesildi

Köydeki telefon direklerinin yıkılmasıyla yaklaşık 1 yıldır yerde olan kabloların kopmasıyla birlikte Çampınar köyünün dünyayla iletişimi kesildi. Köylüler sorunun giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

ilgili kurum yetkililerine bildirmelerine rağmen sorunun çözümü ile ilgili her hangi bir çalışmanın olmadığını öne süren Çampınar köyü sakinlerinden Sadık Gümüş, “Kurumun arıza servisini arayarak köye iletişim sağlayan telefon hatlarımızın koptuğunu bildirmemize rağmen her hangi bir çalışma yapılmadı. Görüldüğü gibi direkler çürüdüğü için rüzgarın da etkisiyle bir çok yerde yıkıldı. Köy halkı olarak hepimiz mağduruz” dedi.

Çocuklarının başka şehirlerde olduğunu ve günlerdir onlarla telefon görüşmesi yapamadığını söyleyen Zahide Şimşek, ise “Yaklaşık 10-15 gündür çocuklarıma ulaşamıyorum. Çocuklarım Ankara’da yaşıyor, ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük bir merak içindeyim” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Telefon hatları kesik olmasına rağmen, her ay düzenli olarak telefon faturası ödediklerini ifade eden Hatice Tetikel ise “Bizim telefonumuz yaklaşık 6 ayı aşkındır çalışmıyor. Hiç kimsemizle irtibat kuramıyoruz. Her ay durmadan faturasını da ödüyoruz. Telefon hatlarımızın tamirini yapsınlar, neden fuzuli telefon faturası parası ödüyoruz” şeklinde şikayetini dile getirdi.

Bir yılı aşkın telefon kablolarının arazi içinde yerlerde olduğunu ve bunu bildirmesine rağmen hiçbir çalışmanın yapılmadığını söyleyen Çampınar Köyü Muhtarı Satılmış Sargın, “Köyümüz 250 hane ve 600 nüfusa sahip bir köy. Bir senedir telefon kabloları direklerin çürümesi ile yıkılması sonucu yerde duruyor. Ben ilgili makamlara söyledim, gelip ilgilenmediler. Şu anda da yaklaşık 10 gündür kopan telefon hatlarından dolayı köyümüzde ne telefonlar çalışıyor, ne de internet bağlantısı yok” diye konuştu.

İsmail Kabakdere