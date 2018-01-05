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Telefonla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Balıkesir'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişileri dolandırıp 28 bin 790 TL alan H.B., polisin yaptığı başarılı operasyon ile suçüstü yakalandı.

Telefonla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

05 Ocak 2018 21:22

Balıkesir’de meydana gelen olayda kendini polis olarak tanıtan H.B., Karesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde polisin yaptığı başarılı operasyon ile müştekilerden aldığı 28 bin 790 TL ile suçüstü yakalandı. Mağdurlar C.B. ve S.Ç.'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin daha sonra ikamete giderek ziynet ve paraları alması ile gerçekleşen dolandırıcılık olayı aydınlatılmış oldu.

Zanlının üzerinde müştekilerden almış olduğu toplam 28 bin 790 TL paraya da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Hüseyin Tokmak
 

Etiketler: dolandırıcılık, telefon

 

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