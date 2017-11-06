Telefonla konuşabilmek için ağaç ve çatılara çıkıyorlar

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal mahallelerden biri olan, merkeze 33 kilometre uzaklıktaki 160 nüfuslu Türkmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar telefonla görüşme yapamamaktan şikayetçi. Hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği mahallede telefonla görüşmek isteyenler bir ağaca ya da mahallenin dışındaki bir tepede bulunan eski su deposunun çatısına çıkarak şebekenin çekmesini bekliyor. Yıllardır telefon sıkıntısı yaşadıklarını ve defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını kaydeden mahalle sakinleri, sorunlarının bir an önce giderilmesini beklediklerini söyledi.

Ağaç üstünde yakınlarına ulaşmaya çalıştı

Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkmak zorunda kaldıklarını kaydeden 77 yaşındaki Ahmet Şahin cami bahçesindeki bir ağaca çıkarak yakınlarıyla konuşmaya çalışırken, konuşmasını hattın sık sık kesilmesinden dolayı tamamlayamadı. Yıllardır bu sorunu yaşadıklarını kaydeden Şahin, mahallenin sonundaki yüksek bir tepeye çıkarak konuşmaya çalıştıklarını belirterek, “Yeni telefonlar çıktı yine çekmiyor. Ev telefonum vardı onu da kapattım. Çok yere başvurduk kimse ilgilenmiyor. Ev telefonlarına da bakmaya gelen yok. Başka çaremiz kalmadı biz de kapattık” diye konuştu.

Telefonla hiçbir yere ulaşamadıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Meryem Arslan, “Fakirlikten dolayı benim telefonum yok. İhtiyaç olduğunda konu komşuya söylüyorum onlar tepeye çıkarak arama yapıyorlar. Bir de köyün girişinde çekiyor buralarda telefon çekmiyor” dedi.

Yetkililere yaptıkları müracaatlar sonucunda mahalle nüfusunun az olmasının bahane olarak gösterildiğini anlatan mahalle sakinlerinden Osman Selçuk ise “Türkmen Mahallesi'nde oturuyoruz. Telefonlarımız burada çekmiyor. Telefonla konuşmak için belirli noktalara çıkıyoruz. Ancak o şekilde arayıp konuşabiliyoruz. Köyün olduğu yerde telefonlarımız çekmiyor. Köyün başında bir tepecik var konuşmak için oraya çıkıyoruz. Köyün geneli çekmiyor. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Herkesin sahip olduğu haklara biz de sahip olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Daha iyi konuşabilmek umuduyla 2 bin TL’lik bir telefon bile aldığını kaydeden 28 yaşındaki Hüseyin Tarhan da şunları söyledi:

“Köyde telefonlar hiç çekmiyor. Bu tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. İnternet zaten sıkıntı. Bu noktada telefon çekmesine rağmen internette büyük sıkıntılar oluyor. Yetkililerden bu soruna kesin bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Daha önce başvuruda bulunuldu ama bir sonuç alınamadı. Artık bu sorunun kökten çözülmesini istiyoruz. Şu anda mahallenin baya bir dışarısındayız ve yüksek bir yere çıkmamız gerekiyor. Acil durumlarda bu tepeye çıkmamız gerekiyor, mahallede konuşmak sıkıntı oluyor. 2 bin lira civarında bir telefon da almıştım ama mahallede çekmediği için buraya çıkmamız gerekiyor. Diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olduğumuza inanıyoruz o yüzden yetkililerden gereken önemin gösterilmesini istiyoruz.”

Sadık Cangel - Önder Aydın



