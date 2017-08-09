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Telefonla konuşmak için ağaçlara çıkıyorlar

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı İnişli köyü sakinleri cep telefonuyla konuşabilmek için ağaçlara tırmanıyor.

Telefonla konuşmak için ağaçlara çıkıyorlar

09 Ağustos 2017 11:05

Kozluk’a bağlı 90 hane ve 750 nüfuslu İnişli köyüne bağlı Tunçbilek mezrası sakinleri cep telefonuyla konuşmak için türlü türlü yollara başvuruyor. Cep telefonu şebekesinin çekmediği köyde vatandaşlar, sinyallerinin az geldiği köy meydanında toplanıp telefonlarını ağaç diplerine koyuyor. Burada hafif sinyal aldıklarını söyleyen köylüler arayan kişilerin kendilerine ulaşamadığı ancak sinyal geldiği zaman mesaj aldıklarını belirtti. Gelen mesaj sonrası telefonla konuşmak için ya ağaçlara ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını belirten köylüler, bu sorunlarının giderilmesini istedi.

Cep telefonları istasyonunun köye kurulması için birkaç kere başvuruda bulunduklarını söyleyen köy sakinlerinden Salih Bulut, hiçbir sonuç alamadıklarını söyledi. Bulut, “Köy halkı olarak meydan da toplanıyoruz. Burada 1-2 saatlik sinyal geliyor. Burada bizi arayanlar ulaşamadığı için mesaj geliyor. Biz de bizi arayanlara dönmek için ve konuşmak için yukarı tepelere çıkıyoruz. Yetkililerden köyümüze bir şebeke istasyonu kurulması konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

İbrahim Bulut ise evdeki cep telefonlarını köy meydanına getirdiklerini ve burada sinyal geldikten sonra mesaj aldıklarını belirterek, mesaj sonrası kendilerini arayanlarla konuşmak için yüksek tepelere çıktıklarını söyledi. Bulut, “Şebekeler yok cep telefonuyla konuşamıyoruz. Acil bir durumda ya ağaca ya da tepelere tırmanmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.  

Mehmet Şükrü Yıldırım-Sevban Sevkal

Etiketler: Batman, telefonla konuşma


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