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Telefonlar çekmeyince ev tamamen yandı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Yavuzköy Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Yangını söndürmesi için itfaiyeye arayan çevre sakinleri telefonların çekmemesi nedeniyle zamanında itfaiyeye ulaşamayınca ev tamamen yandı.

Telefonlar çekmeyince ev tamamen yandı

17 Ocak 2018 11:39

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Mezarlık yakınlarında bulunan Yahya Kurt’a ait evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da yangını söndürmesi için itfaiyeye aramak istedi. Ancak telefonların çekmemesi nedeniyle itfaiyeye ulaşamayan köylüler telefonun çektiği noktaya giderek itfaiyeye arayabildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını evin yanında bulunan hayvan damlarına ulaşmadan söndürdü. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken köylüler yerleşim yerinin tamamında cep telefonların çekmesi için uygun bir noktaya baz istasyonu kurulmasını istedi.

Evinin yandığını yakınlarından öğrendiğini belirten Yahya Kurt, "İş yerinde çalışıyordum. Arkadaşlar evimin yandığını söyledi. Hemen geldim. Ev tamamen yanmış. Yangın çıktıktan sonra komşularımız bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da itfaiyeye haber vermek istemiş. Ancak telefonlar çekmediği için itfaiyeye zamanında ulaşılamamış. Can kaybının olmamasına şükrediyoruz" diye konuştu. 

Ramazan Terkos
 

Etiketler: ev, telefon

 

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