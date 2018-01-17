Telefonlar çekmeyince ev tamamen yandı

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Mezarlık yakınlarında bulunan Yahya Kurt’a ait evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da yangını söndürmesi için itfaiyeye aramak istedi. Ancak telefonların çekmemesi nedeniyle itfaiyeye ulaşamayan köylüler telefonun çektiği noktaya giderek itfaiyeye arayabildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını evin yanında bulunan hayvan damlarına ulaşmadan söndürdü. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken köylüler yerleşim yerinin tamamında cep telefonların çekmesi için uygun bir noktaya baz istasyonu kurulmasını istedi.

Evinin yandığını yakınlarından öğrendiğini belirten Yahya Kurt, "İş yerinde çalışıyordum. Arkadaşlar evimin yandığını söyledi. Hemen geldim. Ev tamamen yanmış. Yangın çıktıktan sonra komşularımız bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da itfaiyeye haber vermek istemiş. Ancak telefonlar çekmediği için itfaiyeye zamanında ulaşılamamış. Can kaybının olmamasına şükrediyoruz" diye konuştu.

Ramazan Terkos

