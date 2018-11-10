Telefonu için öldürülen Suriyeli kızın cinayet zanlıları yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 yaşındaki G.A.S. isimli Suriyeli genç kız ve 16 yaşındaki A.G. isimli arkadaşına bıçakla saldırarak, telefonunu almaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişi, olay yerinden elektrikli bisikletle kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şahısların 17 yaşındaki M.B.T. ile 15 yaşındaki A.S. olduğunu belirledi. Polislerin düzenlediği operasyonla şahıslar gözaltına alınırken, şahısların olay sonrasında olay yerinden uzaklaşırken kullandıkları elektrikli bisiklet ve bir adet bıçak ele geçirildi. Ekipler M.B.T isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet demir çekiç buldu.

Şahısların, sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.