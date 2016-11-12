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Telefonuna gelen şifreyle 2 bin 800 TL dolandırıldı

Eskişehir’de, kendisini bir bankanın genel müdürü olarak tanıtan kişiye telefonuna gelen şifreleri söyleyen şahıs, dolandırıcılara toplam 2 bin 807 TL para kaptırdı.

Telefonuna gelen şifreyle 2 bin 800 TL dolandırıldı

12 Kasım 2016 14:12

Edinilen bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Zambak Sokak üzerinde bir adreste ikamet eden 59 yaşındaki Ş.Ç., tanımadığı bir numaradan gelen aramayı açtı. Kendisini telefonda bir bankanın genel müdürü olarak tanıtan S.A., Ş.Ç.’ye kapanmak üzere olan krediye ait sigorta bedelinin hesabına yatırılacağını söyleyerek telefonuna gelen şifreyi kendisine söylemesini istedi. Duruma inanan vatandaş, telefonuna gelen şifreleri kendisini S.A. olarak tanıtan dolandırıcıya söyledi. Şifreleri söylemesinin ardından yaşlı vatandaşın banka hesabından Ö.S. isimli şahıs tarafından 950 TL, kredi kartından da bin 650 TL para çekildi. Kendisine ait başka bir kredi kartından da 207,4 TL ödeme yapıldığını öğrenen Ş.Ç., dolandırıldığını anladı.
Yaşlı şahıs polis ekiplerine durumu anlatıp davacı ve şikayetçi olduğunu belirtirken olayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: dolandırıcı


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