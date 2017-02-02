Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » "Telefonunu bırak, git parayı al" dedi, telefonu alıp kaçtı

"Telefonunu bırak, git parayı al" dedi, telefonu alıp kaçtı

Adana’da "alacağını tahsil ettirme" bahanesiyle iş yerlerine gönderdiği biri çocuk 2 kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

&quot;Telefonunu bırak, git parayı al&quot; dedi, telefonu alıp kaçtı

02 Şubat 2017 11:41
"Telefonunu bırak, git parayı al" dedi, telefonu alıp kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (37) Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde yolun karşısında bekleyen S.B. (15) isimli çocuğu yanına çağırdı. İddiaya göre Mehmet A. çocuğa, dükkandan 150 bin lira alacağı olduğunu, ancak iş yerini bırakıp gidemediğini söyledi. Çocuktan parayı alıp getirmesi isteyen şahıs, "Ama paranın miktarı çok yüksek ben sana nasıl güveneceğim giderken cep telefonunu bana bırak" dedi. Çocuk ise zanlıya inanarak telefonunu bırakıp parayı istemek için dükkana doğru gitti. Çocuk iş yerine giderken telefonu alan şahıs da olay yerinden uzaklaştı.

Zanlı ikinci olayda da Mehmet A. (20) isimli kişiyi aynı yöntemle dolandırıp cep telefonunu aldı. Dolandırılan iki kişi de olaydan sonra polise gelip başvuru yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gençlerin dolandırıldığı bölgelerde araştırma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis yaptığı çalışmada zanlının kısa bir süre önce dolandırıcılık suçundan cezaevinden çıkan Mehmet A. olduğunu belirledi.

Polis zanlıyı Yamaçlı Mahallesi’nde gözaltına aldı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Polis iki mağdura da zanlıyı teşhis ettirmek için, Mehmet A.’nın yanına kendisi gibi saçları olmayan 5 kişiyi daha getirerek, zanlının yanında bulundurdu. Mağdurlar da 6 kişi arasından zanlıyı teşhis etti. Mehmet A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe -Serkan Çetinkaya/İHA)

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, polis, zanlı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!