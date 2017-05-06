Diğer
Kategoriler

Telefonunu düşürdüğü klozete kolu sıkıştı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hastanede telefonunu düşürdüğü klozete kolunu sıkıştıran kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Telefonunu düşürdüğü klozete kolu sıkıştı

06 Mayıs 2017 23:07

Edinilen bilgiye göre, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde bir kadın tuvaletteki klozete telefonunu düşürdü. Kadın, telefonunu almak için kolunu klozete soktu ancak kolunu klozetin içerisinden çıkaramayınca vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu hemen hastane personeline ve itfaiye haber verdi.

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu klozeti de kırarak kadının kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından kadın tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaan Kızıl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!