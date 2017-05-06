Telefonunu düşürdüğü klozete kolu sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde bir kadın tuvaletteki klozete telefonunu düşürdü. Kadın, telefonunu almak için kolunu klozete soktu ancak kolunu klozetin içerisinden çıkaramayınca vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu hemen hastane personeline ve itfaiye haber verdi.

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu klozeti de kırarak kadının kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından kadın tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaan Kızıl