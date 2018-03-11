Diğer
Kategoriler

Teleset Mobilya Akhisarspor’la 12 randevu

Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 maçta bordo-mavililerin 3, yeşil-siyahlıların ise 5 galibiyeti bulunuyor.

Teleset Mobilya Akhisarsporla 12 randevu

11 Mart 2018 12:08

Süper Lig’in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynana maçlarda Teleset Mobilya Akhisarspor’un bordo-mavililer karşı üstünlüğü bulunuyor. 11 maçta konuk ekibin 5 galibiyeti bulunuyor. Trabzonspor’un ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ege temsilcisi 21 gol atarken, Trabzonspor 14 gol attı.
Manisa’da oynanan maçlarda ise Teleset Mobilya Akhisarspor 3 galibilyeti bulunurken, 1 maçta ise Trabzonspor galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi attığı 9 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR 

Trabzonspor deplasmanda oynadığı son yedi lig maçında yenilmedi, bordo-mavililer 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde deplasmanda 2’şer mağlubiyetle en az mağlubiyet alan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu.

EN FAZLA OFSAYTA YAKALANAN TAKIM TRABZONSPOR 

Bu sezon Süper Lig’de en fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor oldu. 71 kez ofsayata yakalanan bordo-mavililerde takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz 40. kez ofsayta yakalanan isim oldu. Burak ayrıca, deplasmanda oynanan ve Trabzonspor’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçında 7. kez ofsayt bayrağına yakalanarak bu sezon en yüksek sayıya ulaşan isim olmuştu.
(Gökmen Şahin/İHA) 

Etiketler: Teleset Mobilya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç