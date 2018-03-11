Teleset Mobilya Akhisarspor’la 12 randevu

Süper Lig’in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynana maçlarda Teleset Mobilya Akhisarspor’un bordo-mavililer karşı üstünlüğü bulunuyor. 11 maçta konuk ekibin 5 galibiyeti bulunuyor. Trabzonspor’un ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ege temsilcisi 21 gol atarken, Trabzonspor 14 gol attı.

Manisa’da oynanan maçlarda ise Teleset Mobilya Akhisarspor 3 galibilyeti bulunurken, 1 maçta ise Trabzonspor galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi attığı 9 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor deplasmanda oynadığı son yedi lig maçında yenilmedi, bordo-mavililer 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu sezon ligde deplasmanda 2’şer mağlubiyetle en az mağlubiyet alan iki takım Trabzonspor ve Fenerbahçe oldu.

EN FAZLA OFSAYTA YAKALANAN TAKIM TRABZONSPOR

Bu sezon Süper Lig’de en fazla ofsayta yakalanan takım Trabzonspor oldu. 71 kez ofsayata yakalanan bordo-mavililerde takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz 40. kez ofsayta yakalanan isim oldu. Burak ayrıca, deplasmanda oynanan ve Trabzonspor’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor maçında 7. kez ofsayt bayrağına yakalanarak bu sezon en yüksek sayıya ulaşan isim olmuştu.

(Gökmen Şahin/İHA)