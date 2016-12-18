Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’daki telesiyejlerde 35 kişi mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, sezonun açılmasıyla zirveye akın eden vatandaşlar, telesiyejlerle beyaza bürünmüş Uludağ’ın keyfini çıkarmak istedi. İkişer kişilik binilen telesiyejlerle manzaranın keyfini çıkararak ilerleyen vatandaşlar, sistemin arıza yapmasıyla büyük panik yaşadı. Kısa sürede giderilemeyen arıza sebebiyle metrelerce yükseklikte mahsur kalan yerli ve yabancı turistler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Uludağ Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi hareke geçti.

Kısa sürede olay yerine varan ekipler, aralıklarla havada asılı bulunan telesiyejlere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Kar motorlarının üzerine çıkarak vatandaşlara ulaşan kurtarma ekipleri, tek tek vatandaşları aşağı indirdi. Yaklaşık 15 kişinin indirildiği öğrenilirken, diğer kişilerin kurtarma çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

Ayrıca Bursa’yı Uludağ’a bağlayan ve 9 kilometre ile dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattı olan Bursa Teleferik’te de yaşanan kalmalar vatandaşın kamerasına yansıdı. Yaşanan sıkıntının gün içerisinde sürekli tekrarlanmasından dolayı şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi.