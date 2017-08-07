Televizyon almak istedi, önce dolandırıldı, sonra defalarca küfür yedi

Fatih'te bulunan bir markette çalışan ve ek iş olarak boş zamanlarında da bir spor salonunda çalışarak geçimini sağlayan Rezan Çoban isimli genç, iddiaya göre yaklaşık 10 gün önce akşam eve gidip kendisine yeni bir televizyon alma kararı verdi. Cep telefonu ile internet üzerinden alışverişlerde kullanılan ünlü sitelerden birine giren gencin dikkatini bir ilan çekti. Piyasa değeri 3 bin lira olan televizyonun ihtiyaç nedeniyle bin 600 liradan satıldığını gören Çoban, banka hesabında ismi Kaan T. olarak geçen kişi ile anlaştı. Ertesi gün öğle saatlerinde satıcının gönderdiği banka hesabına ödemeyi yapan genç, daha sonra Kaan T.'yi aradı ancak ulaşamadı. Numarasının engellendiğini fark eden Çoban, arkadaşlarının telefonlarından kendisini dolandırdığını iddia ettiği Kaan T.'yi arayınca, şokun üstüne bir şok daha yaşadı. İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan Kaan T., mağdur ettiği gence ve arkadaşlarına bir de ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşadığı ilginç dolandırıcılık olayından sonra İhlas Haber Ajansı'na konuşan mağdur genç, "İnternetten televizyon satın aldım. Sonuç sıfır. Ne verdiğim para, ne de ürün geldi. Aldatıldım" dedi.

"Popüler ve güvenilir bir siteydi"



İnternet dolandırıcılığının detaylarını anlatarak devam eden Çoban, dolandırıcının, kendisini iflas etme yalanıyla aldattığını söyleyerek, "Çok popüler ve güvenilir diye bildiğim bir siteydi. Televizyon almak için bakınıyordum, bir ilan gördüm. Fiyatı uygundu. Satıcıya bir mesaj gönderdim. 10 dakika sonra aradı beni. İş adamı olduğunu, iflas ettiğini söyledi. Konuştuk, anlaştık. Ertesi gün IBAN numarasını gönderdi, güvendim banka hesabı falan olunca. Parayı gönderdim, 15 dakika boyunca aradım, gidiş o gidiş. Satıcıya ulaşamadım. Numaramı engellemiş. İş arkadaşımın telefonuyla aradım, önce açmadı, açtığında da 'ben Rezan' deyince küfür edip kapattı. 80 bin TL borcu olduğunu söylemişti. İnanmıştım ona. Banka hesabı var, telefonu falan hep açık diye, dolandırıcı olduğunu düşünmedim hiç. Parayı gönderdim, o da bana televizyonu gönderecekti, göndermedi" diye konuştu.

"İnsanların canını çok yakacaklar"



Dolandırıldığını anladıktan sonra gerekli yerlere başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade eden genç, "Karakola, ardından da savcılığa gittim. Ben bu işlemleri yapana kadar hattı kapatıp ortadan kaybolur diye düşünüyordum, ama telefon hala açık. En son arkadaşımın telefonundan aradık, hatta onlar konuştu ama arkadaşlarıma ağza alınmayacak küfürler etti. Bu insanların canını çok yakacaklar. Yakmaya da devam ediyorlar, kesinlikle. Dediğim gibi, popüler bir siteydi. Siteyi de aradım. İlan kaldırıldığında konuştuk, bütün bilgileri verdim. Bana geri döneceklerini söylediler, onlar da dönmediler" sözleriyle çaresizliğini ortaya koydu.

Dolandırıcı, televizyon almak isteyen muhabire de küfür etti



Kendisini dolandıran kişiyi aramaktan vazgeçtiğini, ancak kameralar önünde son bir kez aramak istediğini söyleyen Çoban'ın isteği üzerine söz konusu kişi arandı. Kendisinden televizyon almak isteyen muhabire, "Ödemeyi yap, ürünü çıkarayım" diyen dolandırıcı, "Size nasıl güveneceğim" sorusuna ise rahat bir şekilde "Alma o zaman" dedi ve ardından muhabire de küfür ederek, telefonu kapattı.

Son olarak, internetten alışveriş yapanlara seslenen mağdur genç, "Ben yaptım, onlar yapmasın. Ürün almak istediklerinde ürün eve gelmeden ödeme yapılmasın. Benim düştüğüm duruma onlar düşmesin, canları yanmasın. Sanal alem, yalan alem" diyerek, insanları bilinçli olmaya davet etti.

Hüseyin Coşkun