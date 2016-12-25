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Televizyon evi yaktı

Elazığ’da televizyonun alev almasıyla bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan kadın, çocuğu ile kendini dışarı atarak kurtuldu.

Televizyon evi yaktı

25 Aralık 2016 18:22

Olay, merkez Aksaray Mahallesi Çilingir Sokak’ta bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin ikinci katında televizyonun alev almasıyla yangın çıktı. Bu sırada mutfakta bulunan Nejla Alagül, çocuğu ile kendini dışarı atıp yardım istedi. Komşular hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangında evin içi tamamen kül oldu.

Nejla Alagül, “Mutfaktaydım. Çocukla beraber bulaşık yıkıyordum. Bir anda içeriden sesler gelmeye başladı. Geldiğimde televizyon alev almaya başlamış. Bende çocuğu aldım dışarı çıktım. Sonra da ev yandı” dedi.

Polis yangınla ilgi soruşturma başlattı.


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