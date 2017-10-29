Televizyon hırsızları tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, hırsızlar, ev sahibinin olmadığı bir zamanda evin penceresinde bulunan demir parmaklıkları keserek camdan içeri girmiş, içeride para ve değerli eşya arayan hırsızlar bir şey bulamayınca evdeki 10 bin TL değerindeki televizyonu alıp evden çıkmışlardı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu T.D., F.B. ve L.A. evlerinde televizyon ile beraber yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti.

3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Konuk

