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Televizyon hırsızları tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evden 10 bin TL değerindeki televizyonu çalan hırsızlar tutuklandı.

Televizyon hırsızları tutuklandı

29 Ekim 2017 14:28

Edinilen bilgilere göre, hırsızlar, ev sahibinin olmadığı bir zamanda evin penceresinde bulunan demir parmaklıkları keserek camdan içeri girmiş, içeride para ve değerli eşya arayan hırsızlar bir şey bulamayınca evdeki 10 bin TL değerindeki televizyonu alıp evden çıkmışlardı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu T.D., F.B. ve L.A. evlerinde televizyon ile beraber yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti.

3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Uğur Konuk
 

Etiketler: televizyon hırsızları

 

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