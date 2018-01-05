Televizyon programlarına konu olan kayıp çocuklar bulundu

İstanbul’da bir süre önce kaybolan D.A. isimli genç kız ile M.A. isimli genç, Sivas’ın Gürün ilçesinde polis memurlarının dikkati sonucu bulundu. Kaybolduktan sonra aileleri tarafından televizyon programlarından da yardım alınarak aranan D.A. ve M.A., geçtiğimiz gün Gürün Otogarı'nda polis memurlarının dikkati sonucu fark edildi. Yaşları küçük olan ve haklarında kayıp ihbarı bulunan gençler, polis tarafından gözetim altına alınarak ailelerine teslim edilmek üzere Sivas’ta bulunan Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Yasin Kayacı