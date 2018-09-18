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Televizyon stüdyosuna kaçak cep telefonu baskını

Televizyon stüdyosuna kaçak cep telefonu baskını
Televizyon stüdyosuna kaçak cep telefonu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen cep telefonlarını "tele pazarlama" yöntemi ile satan şebekeye operasyon düzenledi. Rezidans, avukatlık bürosu ve televizyon stüdyosu görünümlü adreslere baskın düzenleyen ekipler, 12 bin 500 adet cep telefonu ele geçirdi.

Televizyon stüdyosuna kaçak cep telefonu baskını - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla cep telefonu ve aksesuarları getirildiğini ve bunların değişik ilçelerde tele pazarlama yöntemi ile satmaya çalışan şebekeyi takibe aldı.

Yapılan çalışmanın ardından ardından Beylikdüzü'nde ‘rezidans', ‘avukatlık bürosu' ve ‘televizyon stüdyosu' görünümlü üç ayrı adres operasyon düzenleyen polis, milyonlarca lira değerinde 12 bin 500 adet bin adet cep telefonu, bu telefonlara ait 12 bin 500 adet şarj aleti, 12 bin 500 adet cep telefonu bataryası, 3 bin 544 adet muhtelif elektronik cihaz, 500 adet akıllı kol saati ve paket halinde 200 adet mesir macunu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve reklam amaçlı kullanılan televizyonlarda ürün pazarladığı tespit edilen E.İ. adlı zanlı gözaltına alındı.

Gözaltındaki E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem gördü.

Öte yandan gözaltına alınan E.İ.'ye savunmak için barodan gönderilen avukatın, operasyon yapılan kapıda ‘avukat' yazdığını görünce şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.  

Sadık Kahraman
 

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