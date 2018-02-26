Televizyonun zararları nelerdir? | Televizyon çocukları şiddete yönlediriyor

Medicana Sivas Hastanesi Psikologu Begüm Çayır, televizyonda gösterilen şiddetin çocuklar açısından çok fazla olumsuz etkisi olduğunu belirterek,"Haberlerde, programlarda ve bilgisayar oyunlarında şiddet artık normal bir olguymuş gibi kabul ediliyor. Haberlerde şiddeti gören çocuklar bir süre sonra normal bir olgu gibi kabul ediyor. Artık acıma duygusu çocuklarda yok oluyor" dedi.

Psikolog Begüm Çayır televizyonun şiddet içerikli programlara etkisi olmadığını ama çocukları bu tarz yönelimlere özendirdiği ve ilgisini arttırdığını ifade ederek, "Televizyon izleyen çocuklar da dikkat dağınıklığı, derslere odaklanamama, arkadaşlarıyla sorun ve sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Özellikle televizyonda izlediği kahramanlarla özdeşleştiği, onlar gibi giyindiği, onlar gibi konuşmaya başladığı, anne ve babaya olumsuz şekilde davranmaları herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Şiddetin etkisine baktığımız zaman insanlar üzerinde özellikle çocuklar açısından çok fazla olumsuz etkisi vardır. Çünkü televizyon da haberlerde, programlarda ve bilgisayar oyunlarında şiddet artık normal bir olguymuş gibi kabul ediliyor. Haberlerde şiddeti gören çocuklar bir süre sonra normal bir olgu gibi kabul ediyor. Artık acıma duygusu çocuklarda yok oluyor. Bu yaşadıkları ve gördükleri olumsuz davranışları, tutumları ailesine, arkadaşlarına ve okul içerisinde öğretmenlerine sergilemeye başlıyor. Bir süre sonra medyada izledikleri şiddet içerikli programlar arttıkça çocuklar saldırgan davranışlar sergiliyor, düşmanlık duyguları besliyor, öfkelenmeye başlıyor. Böylelikle çeşitli psikolojik bir problem ve sıkıntılar başlıyor. Kaygı bozuklukları, uyum bozuklukları, altına kaçırma anne ve babayla uyumda sorun ve sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden anne ve babaların çocuklarının izledikleri programlar neler olduğunu kontrol etmeleri ve bakmaları gerekiyor. Bir süre sonra çocuklar dizilerde bu kahramanlarla özdeşleştikleri için onlar gibi giyinmeye başlıyorlar" dedi.

"Televizyonu çocuk bakısı olarak görmemek gerekir"

Ailelerin çocukların televizyon izleme sürelerini kısıtlamaları gerektiğini anlatan Çayır şunları söyledi:

"0-2 yaş arası çocuklarımızın hayatına kesinlikle televizyon olmaması gerekiyor. 2-7 arasında günde 30 dakika ile bir saat arası, 7 yaş ve sonrasında iki saat televizyon izleyebilirler. Fakat anne ve babalar televizyonu bir çocuk bakıcısı olarak görmemeleri gerekiyor. Televizyonun önünde yemek yedirmemeleri gerekiyor. Çocuğun hangi programları izlediği takip edilmesi gerekiyor. İçeriklerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Çocukla birlikte kesinlikle şiddet içerikli diziler, programlar, bilgisayar oyunları oynanmaması ve izlenilmemesi gerekiyor. Çocuğun kontrol edilmesi gerekiyor çünkü şiddet merak konusu olabiliyor. Çocuklar tek başına bilgisayarlardan, televizyonlardan bu tarz diziler ve programlar izleyebiliyor. Çocuklarımızı kontrol ederek bu tarz programlar izlemelerini engellememiz gerekiyor. Böyle şeylerin normal olmadığını, doğal bir olgu olmadığını, yanlış olduğunu şiddet uygulayarak bir çözüme varamayacağımızı ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu çocuğa bilinçli bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar da şiddet normal bir olgu olarak kabul edilirse arkadaşlarına, aile üzerinde ve kendi içerisine de bunu uygulamaya başlıyor. Ailelerin şiddeti çocuklarına anlatmaları gerekiyor. Günümüz de son zamanlarda şiddet içerikli diziler olsun, bilgisayar oyunları olsun çok fazla arttı. Bunlar çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Anne ve babalar lütfen bu konuda çocuklarına özen göstersinler ve onların şiddet içerikli programları izlememesi için elinden geleni yapsınlar."