Telif hakları uygulamalarında yeni dönem

Bakanlığa bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü otomasyon sistemi TEHAKSİS üzerinden gerçekleştirilen sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri yeni internet uygulaması ile e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmeye başlandı. Uygulamayla başvuru sahiplerinin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden gönderebilmeleri, gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin düzenlenerek başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletilmesi sağlanıyor.

Yeni uygulamayla vatandaşlar, tek bir üyelik ile Telif Hakları Genel Müdürlüğünün birçok hizmetini e-Devlet üzerinden alabilecek. Böylece, vatandaşın sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri sırasında oluşan kırtasiye, kağıt ve posta masraflarının azaltılması, taşrada ve yurt dışında yaşayan vatandaşların zaman kaybı yaşamadan birçok hizmete kolaylıkla erişebilmesi hedefleniyor.

Yeni yılın başından itibaren kullanımına başlanan uygulamada, daha önce ıslak imza ile basılı olarak hazırlanan sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil belgeleri, dijital ortamda e-imza taşıyacak şekilde oluşturulacak ve kullanıcılara web uygulaması kanalıyla ulaştırılacak. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibariyle sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek.