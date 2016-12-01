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TEM Bahçeşehir mevkiinde feci kaza! Yaralılar var

Tem Bahçeşehir mevkii Mahmutbey istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı.

TEM Bahçeşehir mevkiinde feci kaza! Yaralılar var

01 Aralık 2016 13:09
TEM Bahçeşehir mevkiinde feci kaza! Yaralılar var - Tıkla İzle

Kaza Tem otoyolu Bahçeşehir mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UNN 61 plakalı aracın sürücüsü Suat H. önünde aniden duran trafik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Bu sırada önünde bulunan araçlara da çarpan araç güçlükle durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Suat H. ve Emine K. yaralandı. Şans eseri kazayı diğer araçta bulunan vatandaşlar ufak sıyrıklarla atlattı.Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan yaralı olarak çıkartılan Suat H. ve Emine K.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası TEM otoyolunda trafik bir süre iki şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. 

Volkan Kayalar
 

Etiketler: tem istanbul


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