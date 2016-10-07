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TEM Otoyolu İstanbul istikameti 14 gün kapalı kalacak

TEM Otoyolu Bolu kesiminde devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan Kaynaşlı Kavşağı'na kadar olan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümü, 10-24 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti 14 gün kapalı kalacak

07 Ekim 2016 18:54

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü hududu arası muhtelif kilometrelerde üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım yapım işi kapsamında Bolu Tüneli çıkışı İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti Abant Kavşağı-Kaynaşlı arası trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Abant Kavşağı'nda D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola katılım tekrar sağlanacaktır. Bu uygulama 10 Ekim 2016 tarihinden 24 Ekim 2016 tarihine kadar devam edecektir” denildi.  

Bülent Velioğlu
 

Etiketler: tem otoyolu


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