Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü hududu arası muhtelif kilometrelerde üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım yapım işi kapsamında Bolu Tüneli çıkışı İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti Abant Kavşağı-Kaynaşlı arası trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Abant Kavşağı'nda D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola katılım tekrar sağlanacaktır. Bu uygulama 10 Ekim 2016 tarihinden 24 Ekim 2016 tarihine kadar devam edecektir” denildi.

Bülent Velioğlu

