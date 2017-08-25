TEM otoyolu İstanbul istikameti açıldı

Anadolu otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 24 Temmuz’da başlayan çalışma nedeniyle 1 ay süreyle trafiğe kapalı kaldı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde otoyol girişinde bulunan bariyerler kaldırılarak TEM otoyolu İstanbul istikameti tekrar ulaşıma açıldı.



Faruk Çidem

