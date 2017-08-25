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TEM otoyolu İstanbul istikameti açıldı

TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikameti 1 aylık çalışma sonrasında sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

TEM otoyolu İstanbul istikameti açıldı

25 Ağustos 2017 11:31

Anadolu otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 24 Temmuz’da başlayan çalışma nedeniyle 1 ay süreyle trafiğe kapalı kaldı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde otoyol girişinde bulunan bariyerler kaldırılarak TEM otoyolu İstanbul istikameti tekrar ulaşıma açıldı.
 

Faruk Çidem
 

Etiketler: abant, kaynaşlı Kavşağı


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