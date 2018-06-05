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TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde TIR devrildi

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde kontrolden çıkan bir tır devrilerek yan yattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde TIR devrildi

05 Haziran 2018 11:34
 

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