TEM Otoyolu'nda bir tır ile otobüs çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle tırın yan dönmesiyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan tır ile yolcu otobüsü sürücülerin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan tır yan dönerek yolun tamamen trafiğe kapanmasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yolcu otobüsündeki yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralananlara ise olay yerinde müdahale edildi.

Öte yandan kaza mahalline gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından dubalarla yolu trafiğe kapatarak yan yoldan trafik akışını sağladı. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Metin Başar

