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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ümraniye mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Musa Yücel isimli vatandaş hayatını kaybetti.


17 Ekim 2016 07:21

TEM Otoyolu Ankara istikameti Molla Gürani Viyadüğü çıkışında meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saat 05.45 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan 34 GC 6857 plakalı kamyonet sürücüsü Musa Yücel henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Musa Yücel isimli sürücü devrilen kamyonet içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Musa Yücel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Yücel’in iş arkadaşının ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Ankara ve Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin kazaya karışan kamyoneti kaldırma çalışmaları sürerken, hayatını kaybeden Musa Yücel’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: kaza, tem otoyolu


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