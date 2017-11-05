Tem otoyolunda feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Muharrem Uzunoğlu idaresindeki 41 FK 158 plakalı minibüs Kaynaşlı mevkiinde bir anda yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler minibüs içinde bulunan Fadime Kılıç'ın araçtan dışarı fırlayarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç sürücüsü Muharrem Uzunoğlu, Hamdi Çakır, Melek Çakır, Sevda Uzunoğlu, Erdin Bor ve Sevim Bor ise kazada yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ali Yıldız