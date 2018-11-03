TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza TEM Otoyolu Hendek ilçesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hacı Gedikoğlu idaresindeki 34 TZ 8436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Orta refüjlerde bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Hacı Gedikoğlu ile eşi Hacer Gedikoğlu ve annesi Gülsüm Gedikoğlu yaralandılar. Yaralılar Hendek ve Düzce'den gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada yaralanan Gülsüm Gedikoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Memleketlerinden döndüğü öğrenilen ailenin araçlarına aldığı fındık, kabak gibi ürünler yola saçıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile çekilerek kaldırıldı.

Ali Yıldız