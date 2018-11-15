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TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı Yolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu İstanbul istikameti Çerkezköy- Kınalı yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemile Nazlı Çetin yönetimindeki özel otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde araç içerisinde bulunan Hatice Kurtuluş ve Şükran Pamukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Cemile Nazlı Çetin ve iki çocuk olay yerinde bulunan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazada ölenlerin cenazeleri nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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