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TEM Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün gece saatlerinde otoyolda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda iki tır çarpıştı: 5 yaralı

03 Kasım 2017 12:07

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Hendek ilçesi Hamitli mevkiinde meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 66 FM 059 plakalı tır ile 38 KG 185 plakalı tır henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında F.A., H.S., İ.A., N.K. ve F.S. isimli 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Burak Can Tokyürek

Etiketler: kaza, sakarya

 

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