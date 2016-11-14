Türkiye’nin önemli geçiş noktasında bulunan Kocaeli’de, terör olaylarında kullanılan ikiz plakalı ve çalıntı araçlar için sıkı önlemler alınıyor. Plaka Tanıma Sistemi’ne düşen araçları ekipler büyük titizlik ile takip ediyor. Her gün onlarca araç PTS sistemine düşerken, polis ekipleri de ihbar edilen araçları durdurarak gerekli kontrollerini yapıyor.

Sabah saatlerinde PTS sistemine düşen kiralık otomobilde ekipleri hareke geçirdi. Gültepe Tesisleri’nde Otoyol Polisi tarafından durdurulan otomobil, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından incelendi. Yapılan kontrolün ardından, otomobil tekrar sürücüsüne teslim edildi.

Refik Fidan

