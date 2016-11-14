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TEM otoyolunda ikiz plakalı araç alarmı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör olaylarında kullanılan ikiz plakalı otomobil ve çalıntı araçlara karşı tedbirlerini arttırdı.

TEM otoyolunda ikiz plakalı araç alarmı

14 Kasım 2016 14:47
TEM otoyolunda ikiz plakalı araç alarmı - Tıkla İzle

Türkiye’nin önemli geçiş noktasında bulunan Kocaeli’de, terör olaylarında kullanılan ikiz plakalı ve çalıntı araçlar için sıkı önlemler alınıyor. Plaka Tanıma Sistemi’ne düşen araçları ekipler büyük titizlik ile takip ediyor. Her gün onlarca araç PTS sistemine düşerken, polis ekipleri de ihbar edilen araçları durdurarak gerekli kontrollerini yapıyor.

Sabah saatlerinde PTS sistemine düşen kiralık otomobilde ekipleri hareke geçirdi. Gültepe Tesisleri’nde Otoyol Polisi tarafından durdurulan otomobil, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından incelendi. Yapılan kontrolün ardından, otomobil tekrar sürücüsüne teslim edildi.

Refik Fidan
 


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