TEM otoyolunda kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Şaziye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine gitmekte olan Ufuk Çiftçi idaresindeki 54 B 5582 plakalı hayvan taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ufuk Çiftçi ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Gelberi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan bir hayvan ise kaza nedeniyle ters döndü. Hayvan polis ekiplerince sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız

