Diğer
Kategoriler

TEM Otoyolunda kaza : 1 ölü

Bağcılar TEM Otoyolu Teksilkent mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolunda kaza : 1 ölü

12 Ocak 2017 08:21
TEM Otoyolunda kaza : 1 ölü - Tıkla İzle

 Kaza, 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Teksilkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 HZ 1198 plakalı çekicinin sürücüsü rahatsızlanınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada Emin Akgül (32) yönetimindeki 34 GH 099 plakalı otomobil arkadan çekiciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aracında sıkışan Akgül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çekici sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Solak 
İSTANBUL


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç