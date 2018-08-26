TEM Otoyolu'nda kaza!

İstanbul TEM Otoyolu Etiler-Levent yol ayrımı bağlantı yolunda Kurban Bayramı için gittikleri Amasya’dan dönen 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya (58) idaresindeki servis minibüsü iddiaya göre lastiğinin eski ve yırtık olması nedeniyle patladıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonucu devrilen araçta bulunan 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Can pazarı yaşandı, çocuklar ve anneleri gözyaşlarına boğuldu

Sağlık ekiplerinin müdahale esnasında olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İçerisinde yaralı çocukların da olduğu kazada, anneleri ve evlatları gözyaşlarına boğuldu. Öfkesine hakim olamayan bazı yaralılar ise basına mensuplarına tepki gösterdi. Trafik ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı yaralı ve yaralı yakınları ardından sedyeye konularak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı bazı çocuklara ise trafik polisleri yardım etti. Ayakkabısı kanlanan bir çocuğun sandaletini suyla yıkayan polis tekrardan ona giydirerek sakinleştirmeye çalıştı. Minibüsün takla attığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, süratli olduğu görülen servis minibüsü kontrolden çıkarak devriliyor. Yan yatan araçtaki bazı yolcular ise dışarıya savruluyor. Kazayı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Yolculuk esnasında lastiği 4 kez şişirmişler

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kazayla ilgili olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede minibüsün lastiklerinden birinin kışlık diğerinin ise yazlık olduğu öğrenildi. Patlayan lastiğin ise eski ve yırtık olduğu, yolculuk esnasında ise havasının inmesi nedeniyle 4 kez şişirildiği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur





