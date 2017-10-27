TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı

Kaza, TEM Otoyolu Tekstilkent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Günay Akkoca isimli kamyonet sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kamyonet yol kenarında bulunan aydınlatma direğine de çarptıktan sonra durabildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü Akkoca ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza esnasında yol kenarında temizlik işi yapan işçiler de kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay esnasında temizlik yapan Feyzullah Erol, “Ben çöpümü topladım yukarıya doğru çıkarken arkamdan büyük bir ses geldi. Arkamı döndüğümde arabayı gördüm, bariyerleri ezerek geldi. Şoför arkadaşın da benim de verilmiş sadakamız varmış “dedi.

