Kaza TEM otoyolu Körfez kesimi Yarımca mevkiinde 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Ersin Y. idaresindeki 55 GM 437 plakalı TIR, ön sol lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan alüminyum rulo yüklü TIR, orta bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra devrildi. 50 metre sürüklenerek durabilen TIR’dan devrilen metal malzemeler; Özkan A., içerisinde 5 kişi bulunan 34 GH 0627 plakalı hafif ticari araç, Cüneyt A. idaresindeki 34 KN 4898 otomobil ve 06 DL 3469 hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Tonlarca ağırlıktaki alüminyum ruloların altında kalan araçlar içerisinde can kaybının olmaması ise kazaya karışan araç sahiplerinin tesellisi oldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralı olan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası TIR’ın devrilerek malzemelerin döküldüğü TEM otoyolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, yan yatan TIR, diğer araçlar ve yola dökülen malzemelerin kaldırılmasıyla trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

İsmail Kurt