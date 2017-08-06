TEM otoyolunda mülteci operasyonu

Düzce TEM otoyolunda meydana gelen olayda, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Gümüşova, Bayraktar ve Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine 34 NHV 36 plakalı otobüsü Gümüşova mevkiinde durdurdular. Jandarma ekipleri 23 kişiyi otobüsün yanında yakalarken, jandarmayı fark edip kaçan 43 mülteciyi ise otobüsten 5 kilometre ileride yakaladılar. Yakalanan Afgan uyruklu 66 mülteciyi alan jandarma ekipleri otobüs şoförleri Selçuk A. ve Tahsin B.'yi de gözaltına aldılar.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.