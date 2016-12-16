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TEM Otoyolu’nda sebze yüklü TIR yan yattı: 1’i ağır 2 yaralı

TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Sebze yüklü TIR yan yatarken sürücüsü ağır yaralandı.

TEM Otoyolunda sebze yüklü TIR yan yattı: 1i ağır 2 yaralı

16 Aralık 2016 05:27

Ümraniye, TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gelişti. Gece saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu’ndan Dudullu Kavşağına giriş yapan 34 FA 2877 plakalı Hüseyin Mutlu yönetimindeki sebze dolu TIR direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sebze dolu TIR yan yattı. Yan yatan TIR içerisinde sürücü koltuğunda oturan Hüseyin Mutlu ve Ali Mutlu sıkıştı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı görerek olay yerine gelen vatandaşlar TIR içerisinde sıkışan vatandaşları çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan sürücü Hüseyin Mutlu’nun durumunun ciddiyetini korurken, yan koltukta oturan Ali Mutlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Önlemlerin alınmasının ardından yan yatan TIR’ı kaldırmak için çekici geldi. Kaza nedeniyle sebze dolu kasalar yola dağılırken karayollarına bağlı çalışanların temizlik yaptığı görüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Hüseyin Mutlu, tem otoyolu, TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı


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