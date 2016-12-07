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TEM Otoyolu'nda TIR dehşeti! Seda Sayan'ın eniştesi ölümden döndü

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR, dehşet saçtı. Önce bariyerlere ardından da elektrik direğine çarpan TIR, güçlükle durdu. Karşı şeride devrilen elektrik direğinden kaçmaya çalışan otomobiller ise birbiri ile çarpıştı. Kazada ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eniştesi olduğu öğrenilen Coşkun Yıldız ölümden döndü.

TEM Otoyolunda TIR dehşeti! Seda Sayanın eniştesi ölümden döndü

07 Aralık 2016 17:14
Seda Sayan'ın eniştesi ölümden döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana geldi. Tevfik Yer yönetimindeki 11 AK 420 plakalı TIR, kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride devrilen elektrik direğinden kaçmaya çalışan 34 Y 4142 otomobil ile 24 NF 7338 plakalı otomobiller birbiri ile çarpıştı. Kazada yaralanan TIR şoförü, hastaneye kaldırıldı. 

Devrilen elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtulan araç sürücülerinden Coşkun Yıldız, yaşananları anlattı. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın eniştesi olduğu öğrenilen Yıldız, "Önce bariyere vurup sonra elektrik direğine vurdu. Direk üstüme devrilmesin diye ben kırdım, arkamdan bir araba da bana vurdu. Biz kılpayı ölümden döndük. Çok hızlıydı. Saniyeyle ölümden döndük" dedi. 

Öte yandan kaza nedeniyle TEM otoyolunda yoğun trafik oluştu. 

Mehmet Altunışık


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