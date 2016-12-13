TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde bulunan Karasu Viyadüğü üzerinde seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü dorseyi araçtan ayırdı. TIR şoförünün dikkati sayesinde aracın kendisi zarar görmezken dorsede bulunan büyük kağıt topları yandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek dorseyi söndürdü.

Bu sırada TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından dorse tekrar aynı araca takıldı. TIR olay yerinden uzaklaşırken dorseden dumanlar çıkması dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Volkan Kayalar