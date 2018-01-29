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TEM Otoyolunda yürekleri ağza getiren kaza

TEM Otoyolu Etiler mevkiinde seyir halinde olan minibüsün sıkıştırıp çarptığı araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, minibüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

TEM Otoyolunda yürekleri ağza getiren kaza

29 Ocak 2018 09:10
TEM Otoyolunda yürekleri ağza getiren kaza - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz 25 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde TEM Otoyolu Etiler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan hafif ticari araç ile minibüs birbirlerini sollamak istedi. Hafif ticari aracın kendisini sollamasına izin vermeyen minibüs şoförü ise onu bariyerlere sıkıştırarak çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan araç önce bariyerlere ardından da seyir halinde olan kapalı kasa bir kamyonete çarptı. Kaza sonrası aracı sıkıştıran minibüsün şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Öte yandan diğer araçların kazayı fark ederek durması faciayı engelledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Minibüs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç ile minibüs birbirlerini sollamak istiyor. Ancak araç, minibüsün kendisini sollamasına izin vermiyor. Bunun üzerine minibüs aracı bariyerlere sıkıştırarak çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıyor. Bariyerlere çarptıktan sonra araç seyir halinde olan bir kapalı kasa kamyonete çarpıyor. Minibüs şoförü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. 

Doğan Can Cesur

 

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