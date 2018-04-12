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iha.com.tr »
Asayiş »
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!
12 Nisan 2018 14:19
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!
TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı. Sürücüler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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12 Nisan 2018 14:19
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