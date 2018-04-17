TEM otoyolunda zincirleme kaza! Valinin ve kaymakamların eşleri yaralandı

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 4 aracın karıştığı kazada, Kocaeli protokolünün eşlerini taşıyan minibüs ile bir tır, refüje düştü. Kazada 34 TN 872 plakalı tır sürücüsü Ramazan Ceylan ile 34 LHM 59 plakalı minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek bulundukları yerde sıkıştı. Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Kaymakamların eşleri ile bazı belediye başkanlarının eşleri kendi imkanları ile minibüsten çıktı.

Yaralılar için olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy'un eşi ile bazı kaymakamların eşleri Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Vali Hüseyin Aksoy ve kaymakamlar Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı. Kazada minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Tır sürücüsü Ramazan Ceylan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen minibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılarda bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Murat Kanber - Uğur Konuk