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TEM Otoyolundaki feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Çilimli İlçesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan araca tanker çarptı. Kaza 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolundaki feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

26 Mart 2018 08:34

Kaza gece yarısı TEM Otoyolu Çilimli İlçesi Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Aydın Durukan idaresinde ki 81 EE 241 plakalı otomobil önce yol kenarında ki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket kabiliyetini kaybeden araç yol kenarında beklerken, aynı istikamette gitmekte olan Ali Kuyucu idaresinde ki 42 ET 917 plakalı tanker otomobile çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken aracın içerisinde bulunan Ayşe Durukan araçtan fırlayarak feci şekilde hayatını kaybederken, aynı araç içerisinde bulunan sürücü Aydın Durukan ve Emine Durukan ağır yaralandı. Eyüphan Durukan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.  

 

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